GdS – Conte a quota 100 giornate in testa ad un campionato: i precedenti fanno sperare l’Inter

Dopo aver consolidato il primo posto nel derby contro il Milan, Antonio Conte ha raggiunto tra le altre cose un piccolo traguardo molto importante. Sommando le giornate che ha trascorso in testa ad un campionato tra Serie A e Premier League, il tecnico leccese ha infatti raggiunto la centesima giornata da primo in classifica. Buon per l’Inter perché, come avevamo evidenziano nello speciale di pochi giorni fa, quando una squadra di Conte si ritrova in testa a questo punto della stagione, difficilmente poi viene ripresa dalle avversarie.

Come scritto stamattina da La Gazzetta dello Sport, di motivi per credere nello scudetto nerazzurro ce ne sono parecchi. Non solo per via dei precedenti fortunati dell’allenatore interista, ma anche perché rispetto alle altre formazioni in lotta per il titolo l’Inter è quella che si ritrova un calendario più compresso in virtù dell’assenza dalle coppe europee. Inoltre, va ricordato che la squadra di Conte ha avuto il merito di superare brillantemente negli ultimi 45 giorni gli scontri diretti contro Juventus, Roma, Lazio e Milan, vincendo con chiunque eccetto che con i giallorossi.

