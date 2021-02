GdS – Lukaku punta il ‘double’: scudetto e classifica marcatori. L’ultimo interista a riuscirci fu… Ibrahimovic!

E’ ormai una corsa a due quella che sta impegnando Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo per la vittoria della classifica marcatori. Dopo la rete segnata domenica pomeriggio nel derby che lo aveva fatto schizzare in testa, il centravanti belga ha subito un nuovo sorpasso ad opera del fenomeno portoghese che grazie alla doppietta realizzata al Crotone è tornato in testa a quota 18 reti contro le 17 dell’ex Manchester United. Mentre nel frattempo anche Lautaro Martinez si avvicina alle zone alte con 13 marcature, ad una sola lunghezza dalla top 5.

Chiaro che l’accoppiata scudetto/classifica marcatori è un obiettivo che Lukaku ha fissato nella sua testa, nonostante il titolo collettivo sia ovviamente più importante rispetto a quello individuale. Ma realizzare il famoso ‘double’ sarebbe chiaramente un successo strepitoso, che farebbe entrare ancora di più il centravanti belga nella storia dell’Inter. L’ultimo nerazzurro a riuscirci, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, fu guarda caso Ibrahimovic: uno stimolo in più per cercare di eguagliare lo svedese. Ma tornando indietro di qualche anno, vanno pure annoverati interisti straordinari e leggende del calibro di Boninsegna, Mazzola, Meazza e Serena.

