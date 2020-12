CdS – Conte, la media punti in Champions è da incubo: gli ottavi per ribaltare la storia

La qualificazione agli ottavi di Champions League in palio questa sera non è solo importante per l’Inter. Ma anche per Antonio Conte, chiamato ad invertire un trend piuttosto negativo in Europa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per il tecnico nerazzurro è una questione di prestigio. E’ uno degli allenatori più vincenti in giro per l’Europa ma 2 volte su 4 non è riuscito a passare la fase a gironi. In Serie A ha una media punti di 2,21 a partita, in Premier di 2,14 e in Europa League di 2,29. In Champions invece la media è solo di 1,39 a incontro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<