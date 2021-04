Come l’Inter di Conte nessuno in Europa: dietro anche Guardiola e il suo Manchester City

La squadra nerazzurra sale a quota 75 punti

Un punto d'oro per l'Inter di Antonio Conte che si avvicina sempre di più al tricolore. La squadra nerazzurra interrompe la striscia di vittorie consecutive, ma conquista un pareggio su un campo difficile come quello di Napoli .

Ma non solo perché l'Inter, con questo punto, sale a quota 75 punti in campionato: come riportato da Opta, la squadra nerazzurra è quella che ha guadagnato più punti nei cinque maggiori campionati europei 2020/21: 75, superato il Manchester City (74).