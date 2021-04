LIVE – Segui in diretta Napoli-Inter su PassioneInter

La diretta della 31esima giornata

Napoli-Inter, in attesa di capire cosa succederà sulla questione Superlega, sarà il posticipo domenicale delle 20.45. La squadra di Conte, reduce da 11 vittorie consecutive, vuole proseguire la cavalcata verso il 19esimo Scudetto e ricacciare indietro il Milan, risalito a -8 dopo la vittoria contro il Genoa. Su Passione Inter, come sempre, potrete seguire la cronaca testuale del match in tempo reale.