LIVEBLOG – Braccio di ferro tra Superlega e UEFA: “Non è così che si rivoluziona il calcio”

Le reazioni dei tifosi

L'annuncio imminente, previsto in serata, per il varo della Superlega, mega torneo riservato ai club di un certo blasone e non per il risultato conseguito durante la stagione, ha creato un terremoto nel calcio europeo e sui social. Il comunicati UEFA che minaccia esclusione per tutte le squadre aderenti da ogni altra competizione nazionale e internazionale, tra cui le italiane Juve, Milan e Inter, ha scatenato i tifosi sul web. Ecco le loro reazioni: