Superlega, annuncio ufficiale previsto in serata: Florentino Perez presidente

I club insisteranno o si tireranno indietro?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'annuncio ufficiale era previsto per stasera. Tuttavia pare che il precipitare improvviso degli eventi non abbia fermato l'ingranaggio ormai in moto. Secondo il Daily Mail infatti, alle 22.30 inglesi (21.30 italiane), arriverà il comunicato ufficiale che darà il via alla Superlega. Florentino Perez, presidente del Real Madrid, sarà a capo del progetto, con come vice i presidenti di Liverpool (John W. Henry), Arsenal (Stan Kroenke), Manchester United (Joel Glazer) della Juventus (Andrea Agnelli).