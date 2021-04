La UEFA tuona contro la Superlega: “Chi partecipa verrà escluso dai campionati”

Come reagiranno i club?

Le voci circa u imminente annuncio ufficiale sulla creazione della Superlega, torneo alternativo alla Champions League in cui si accederebbe per blasone e non per merito, hanno scatenato l'ira della UEFA e delle federazioni nazionali di Italia, Inghilterra e Spagna. Lo spauracchio della nuova competizione, volta principalmente a portare introiti enormi alle iscritte, che dovrebbero essere Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus , ha portato ad un comunicato durissimo.

"La UEFA, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola e LaLiga, la Federcalcio italiana e la Lega Serie A, hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver pianificato di annunciare la loro creazione di una cosiddetta Superlega chiusa. Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che resteremo uniti nel nostro sforzo di fermare questo cinico progetto, volto esclusivamente all'interesse personali di pochi a discapito degli altri, proprio in un momento in cui le società hanno bisogno di sostegno e solidarietà".

"Per evitare che ciò accada prenderemo in considerazione tutti i provvedimenti necessari, sia a livello giudiziario che sportivo. Il calcio e lo sport si basano sui meriti sportivi, non può essere altrimenti. Come già annunciato tempo fa dalla FIFA e dalle varie federazioni, ai club coinvolti non sarà permesso prendere parte nelle competizioni a livello nazionale o internazionale. Inoltre anche i calciatori tesserati in queste squadre potrebbero venire puniti con l'esclusione dalle squadre nazionali"