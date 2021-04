Superlega, a breve l’annuncio della nuova competizione: potrebbe unirsi anche l’Inter

Le migliori squadre del calcio europeo sarebbero pronte ad annunciare la Superlega: tra queste potrebbe esserci anche l'Inter

Se ne è parlato tanto, ma la Superlega non è mai stata così vicina a nascere come ora. Come riporta il New York Times, un gruppo formato dalle squadre più ricche e leggendarie del mondo ha messo le basi per una competizione europea separata dalla Champions League e dall'Europa League. L'annuncio potrebbe arrivare a breve e tra queste squadre potrebbe esserci anche l'Inter.