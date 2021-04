CM.com – Conte vuole puntare su Agoumè, ma attenzione al Bayern Monaco

Antonio Conte vorrebbe riportare a Milano Lucien Agoumè per utilizzarlo come vice-Brozovic, ma deve tenere a bada il Bayern Monaco

Martina Napolano

Lucien Agoumè ha messo in mostra il suo talento nel corso del presito allo Spezia. Il calciatore è di proprietà dell'Inter che l'ha strappato a Manchester City e Barcellona nel 2019 per 4,5 milioni di euro. Come riportato da calciomercato.com, Antonio Conte punta molto sul calciatore e sta osservando i progressi ottenuti negli ultimi mesi.

L'Inter vorrebbe riportarlo a Milano al termine di questa stagione per poterlo utilizzare come vice-Brozovic. L'amministratore delegato, Beppe Marotta, è convinto che Agoumè possa crescere dal punto di vista tecnico-tattico grazie ai consigli del tecnico leccese. L'idea della società nerazzurra è quella di progettare il suo futuro per evitare l'assalto del Bayern Monaco.

Agoumè, infatti, è uno dei nomi più quotati per il centrocampo del club tedesco dei prossimi anni. Su di lui, non solo il Bayern Monaco, ma anche Marsiglia, Lione e Villarreal. Al momento, però, l'Inter non vuole cederlo e potrebbe decidere di farlo solo a fronte di un'offerta di 15 milioni di euro.