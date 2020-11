Conte e la dirigenza sono d’accordo: l’Inter può vincere lo scudetto. La rincorsa parte dal Mapei

L’avvio di stagione dell’Inter non è stato all’altezza delle aspettative. Lo sa Conte, lo sa la dirigenza nerazzurra e lo sanno anche i tifosi. Se la campagna europea è stata in gran parte compromessa e ora per passare il girone di Champions League servirà un vero e proprio miracolo, in campionato i giochi sono aperti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, all’Inter sono convinti di avere tutto per lottare fino all’ultimo per lo scudetto e lo faranno. A partire dalla sfida in programma questo pomeriggio contro il Sassuolo: non si tratta di una gara da dentro o fuori ma è chiaro che tutti si aspettano una grande risposta dal campo dopo la brutta prestazione fornita contro il Real Madrid.

Una vittoria infatti permetterebbe all’Inter di raggiungere proprio il Sassuolo in classifica, mandare un messaggio alle dirette rivali battendo una delle squadre più in forma del campionato e posizionarsi di nuovo nelle prime posizioni.

