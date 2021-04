Scudetto e record, Conte non è sazio: la sua Inter non vuole fermarsi. E dal Triplete…

Il tecnico nerazzurro vuole chiudere subito la pratica scudetto, ma non solo

Antonio Conte vuole chiudere il prima possibile la pratica scudetto e questa sera, contro lo Spezia di Italiano , andrà a caccia di altri tre punti pesantissimi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il countdown è ufficialmente partito.

E non finisce qui. Perché l'Inter di Conte, giàa quota 75 punti, con una vittoria, stasera raggiungerebbe il secondo miglior punteggio in classifica del post Triplete: nel 2010-11 in campionato i nerazzurri si fermarono a quota 76, l’anno scorso si sono arrampicati fino a 82. E Conte vuole scrivere altri record nella storia dell'Inter. All'appello mancano ancora 7 giornate.