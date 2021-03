Conte squalificato? L’Inter non sapeva della diffida: l’errore della Lega

Emergono nuovi retroscena sulla squalifica di Conte, rimediata dopo il cartellino giallo di Inter-Atalanta. Come riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro non siederà in panchina nella gara contro il Torino.

Questo perché era diffidato e il giallo rimediato lunedì sera a San Siro è stato il quinto del suo campionato. L’Inter, però, non aveva ricevuto dalla Lega la comunicazione della diffida per un errore del sistema elettronico. Conte, quando fu squalificato per due giornate per il parapiglia nel finale di Udine, infatti fu prima ammonito per proteste e poi espulso. L’ammonizione, la quarta stagionale, però non fu specificata nel comunicato del Giudice Sportivo.

