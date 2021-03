A Bola – Joao Mario, prima offerta dello Sporting CP: l’Inter dice no. La trattativa va avanti

Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter, sta trascinando lo Sporting CP in campionato. Lo scudetto è sempre più vicino, il classe 1993 è completamente rinato in patria e il club portoghese è al lavoro per confermarlo a fine stagione.

La trattativa di mercato però non è semplice. Come infatti riportato dal quotidiano lusitano A Bola, lo Sporting CP ha avanzato una prima offerta da 7 milioni di euro: l’Inter ha detto no, le negoziazioni però vanni avanti con l’obiettivo di trovare un’intesa. Servirà però alzare la posta in gioco. Joao Mario è in prestito fino al termine della stagione e il suo contratto è in scadenza nel 2022.

