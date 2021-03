TS – Rebus nuovo San Siro, il Comune aspetta Suning. E spunta l’ipotesi di un doppio stadio a Milano

Non solo sponsor e società, in ballo c’è anche il progetto del nuovo San Siro. Tutto resta in stand-by, la maggioranza del Comune di Milano preferirebbe lasciare il dossier nelle mani del prossimo sindaco, che sarà eletto a ottobre.

Come riportato da Tuttosport, si registra ancora una frenata nonostante i documenti inviati due settimane fa da Inter e Milan: a pesare sarebbe anche il possibile cambio di proprietà nerazzurra. Infatti ci sarà da capire se la nuova dirigenza approvi l’idea di uno stadio condiviso con il Milan.

Ipotesi non del tutto scontata, potrebbe prendere così piede il progetto di due impianti diversi per Inter e Milan. La dirigenza nerazzurra ha ribadito che al momento non è previsto un cambio di maggioranza delle quote e che il progetto resta valido. Ma questo potrebbe non bastare per ottenere il via libera dal Comune.

