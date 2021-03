CdS – Pif dice addio al Newcastle e vira sull’Inter: corsa a due con Bc Partners. Le ultime

Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, fa sul serio. Come riportato dal Corriere dello Sport, Bc Partners deve fare i conti con un avversario pericoloso nella scalata verso la maggioranza dell’Inter.

Il Public Investment Fund, come riportato dal The Sun, ha deciso infatti di abbandonare definitivamente il Newcastle e virare completamente sull’Inter: il club nerazzurro ha grandi margini di crescita e una struttura che permette già di lottare per vincere.

L’ipotesi che Pif possa essere interessato solo al 30% dell’Inter, in ambito finanziario, è considerata poco credibile. A meno che non si tratti di un ingresso mirato ad arrivare, in tempi brevi, al controllo totale del club. La cessione comunque è rimandata a fine stagione, Suning vuole lasciare in grande stile con uno scudetto. BC Partners non è tagliato fuori ma ora c’è da fare i conti anche con Pif.

