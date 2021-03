CdS – Main sponsor, il sito hot Stripchat sulla maglia? Ecco la reazione dell’Inter. Occhi in Arabia

Nelle ultime ore è circolato un curioso retroscena nel mondo Inter. Secondo il The Sun, Stripchat, un sito con sexy cam per adulti, si sarebbe candidato per diventare main sponsor nerazzurro al posto di Pirelli. In viale della Liberazione hanno accolto con ironia la notizia, l’ipotesi però è stata smentita categoricamente.

Come riportato dal Corriere dello Sport attenzioni a possibili novità dall’Arabia Saudita, grazie anche ad un eventuale ingresso in società di Pif: uno sponsor da 30-35 milioni sulla maglia, con bonus importante alla firma, farebbe sorridere le casse dell’Inter.

