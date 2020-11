Conte rende omaggio a Maradona: “Fatico a credere che non ci sia più, era poesia in campo. Sono davvero triste”

Nonostante la delusione dopo lo 0-2 rimediato questa sera a San Siro contro Zidane, Antonio Conte ha voluto rendere omaggio a Maradona nel post partita di Inter-Real Madrid.

Ecco le parole del tecnico nerazzurro sul Pibe de Oro ai microfoni di Sky: “Stiamo versando lacrime per la scomparsa di una persona che ha fatto la storia del calcio e resterà in maniera indelebile nella storia. Parliamo di poesia, ho avuto il piacere di giocarci contro e di marcarlo. Fatico a credere che non ci sia più, anche perché era molto giovane. Mi dispiace veramente tanto, sono molto addolorato per la sua scomparsa”.

