Conte non pensa al rinnovo: “Ho il contratto per un altro anno. Concentrati sul presente”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista del match contro l’Atalanta, valido per la 26esima giornata di Serie A. Il tecnico è concentrato sul campionato e cerca di non farsi distrarre dalle voci esterne, come quella sul suo rinnovo di contratto, della quale si parla da diversi giorni.

Antonio Conte ha così risposto sul tema ai giornalisti in conferenza stampa, dimostrando ancora una volta di avere ben chiaro l’obiettivo e di non pensare a cosa accadrà in futuro: “Ho il contratto per un altro anno. In questo momento noi tutti, io, i dirigenti, i calciatori dobbiamo essere concentrati sul presente. Come ho già detto non dobbiamo farci distrarre e non possiamo farlo. Possiamo influire sul presente e io lo posso fare, da qui alla fine”.

“Quello che accadrà all’esterno non lo so, non lo posso immaginare, è una situazione che ci è caduta addosso ma non possiamo influire. Posso farlo solo sul presente. Capisco anche si voglia cercare di parlare di altro, ma noi dobbiamo pensare veramente ed essere focalizzati sul presente. Dobbiamo dare segnali di continuità e dimostrare che abbiamo riportato l’Inter ai livelli che merita. Quello che accadrà vedremo, non ci deve interessare. Dobbiamo essere feroci da questo punto di vista”.

IL MILAN VINCE CONTRO IL VERONA E SI PORTA A -3