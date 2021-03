Amadeus: “Conte mi ha fatto i complimenti. Con Eriksen l’Inter è perfetta, mi piace Perisic alla Eto’o”

E’ stato uno dei Festival di Sanremo più complicati di sempre e che inevitabilmente rimarrà nella storia, ma che Amadeus insieme a Fiorello è riuscito ancora una volta a portare a termine con ottimi risultati. L’assenza di pubblico al teatro Ariston è stata fortunatamente mascherata da uno show godibile che ha tenuto incollati davanti alla televisione per cinque serate milioni e milioni di italiani. Intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ecco le parole di Amadeus che esordito parlando di Zlatan Ibrahimovic: “Intuivo le sue capacità, ma non me lo aspettavo così forte, ha sorpreso anche me. Averlo con noi era una scelta che sembrava una follia, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra”.

