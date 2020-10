GdS – Conte punta sui ripescati, da Perisic a Skriniar. Ed Eriksen…

Si avvicina il derby di Milano ed Antonio Conte sembra voler fare di necessità virtù: alcuni elementi previsti in uscita sono rimasti, dunque perché non sfruttarli? La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui ripescati nerazzurri, da Milan Skriniar ad Ivan Perisic, passando per Marcelo Brozovic.

Partendo dai due croati, l’ex Bayern Monaco l’anno scorso non veniva considerato da Conte nel ruolo di esterno a tutta fascia, al contrario di quest’inizio di stagione; Brozovic, invece, era uno dei nomi nella lista cessioni dell’ultima finestra di mercato. E come non dimenticare Milan Skriniar, passato dall’essere vicinissimo al Tottenham al ruolo di vice-capitano.

Inoltre, potrebbe scattare una nuova scintilla anche con Christian Eriksen. Nell’ultimo derby della Madonnina, al suo esordio a San Siro, aveva fatto sobbalzare gli 80.000 del Giuseppe Meazza con una punizione da urlo, stampatasi sulla traversa. Nuova chance in arrivo per lui?

