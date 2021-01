Conte: “Vecino? Speriamo di riaverlo subito al 100%. Sensi sta cercando di calibrare bene i lavori”

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia di Inter-Benevento, Antonio Conte si è soffermato a parlare anche delle condizioni fisiche di Matias Vecino e Stefano Sensi.

Il centrocampista uruguaiano è tornato in campo con la Primavera, segnando un gol e dando ottime risposte in 69 minuti. Ecco le parole di Conte: “Abbiamo deciso di far giocare Matias con la Primavera in questi giorni per fargli mettere minuti nelle gambe. Sta lavorando e speriamo di averlo al 100% il prima possibile”.

Su Sensi: “Anche lui sta lavorando, sta cercando di calibrare bene i lavori e tutto quello che gli riguarda”.

