Real Madrid-Inter, Vidal: “Conte ha sempre voglia di vincere”

In esclusiva a SportMediaset ha parlato Arturo Vidal sulla situazione di Antonio Conte, al centro negli ultimi giorni di alcune voci sulla sua poca cattiveria rispetto agli anni precedenti.

“Chi dice che Conte non ha più la stessa voglia di vincere non lo conosce. Ne ha più adesso che alla Juve” sono le parole del cileno che non lasciano spazio a interpretazioni. I risultati arriveranno e il gioco dell’Inter deve ancora cambiare marcia, ma la partita contro il Real Madrid è il primo spartiacque della stagione. Vietato sbagliare, Conte lo sa.

