GdS – Conte ritrova Vidal e si aspetta nuova leadership da scudetto

Ad un calciatore che la vittoria ce l’ha nel sangue e che negli ultimi anni ha vinto così tanti trofei, non puoi chiedergli altro se non cercare di replicare lo stesso anche all’Inter. La fama da uomo scudetti di Arturo Vidal si è interrotta solamente lo scorso anno a causa di un’annata non troppo fortunata in Liga con il Barcellona, che ha visto trionfare al titolo il Real Madrid di Zinedine Zidane. Ma prima di allora i numeri parlano chiarissimo: delle precedenti otto stagioni il cileno aveva conquistato otto campionati tra Juventus, Bayern Monaco e lo stesso Barcellona.

Se Antonio Conte ha insistito così tanto per averlo anche all’Inter, dopo averlo allenato per ben tre anni a Torino, un motivo ci sarà. Per una squadra molto giovane e poco abituata al successo come quella nerazzurra – come sottolineato da La Gazzetta Sportiva – bisognava immediatamente far arrivare dei calciatori dalla grinta di Arturo Vidal. Dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori negli ultimi match, il guerriero interista è tornato da un paio di giorni a piena disposizione. Ciò difficilmente gli consentirà di partire subito dal primo minuto questo pomeriggio con lo Spezia, ma la sua presenza anche solo dalla panchina rappresenta una sorta di garanzia per l’allenatore che in lui una leadership da scudetto.

