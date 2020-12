TS – Scatto Gervinho, verso gennaio è in pole per l’attacco dell’Inter

Ci sono davvero buone possibilità che Gervinho nel prossimo calciomercato di gennaio possa sbarcare all’Inter. Il velocissimo attaccante ivoriano già lo scorso ottobre era stato protagonista di un affare saltato sul più bello con Andrea Pinamonti. A causa delle tempistiche fin troppo ristrette, difatti, i due club non erano riusciti a trovare l’intesa sul doppio affare, rinviando sostanzialmente ogni tipo discorso alla finestra invernale. E la società interista, che vuole assecondare il forte desiderio dell’allenatore Conte, si farà tornerà alla carica sul ragazzo tra pochi giorni.

Secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, l’idea di uno scambio tra Inter e Parma sarebbe rimasta apertissima negli ultimi mesi. Nonostante un accordo non sia stato raggiunto ad ottobre, i due club non avevano infatti scartato di riaprire successivamente e con più calma ogni tipo di discorso. Tra i vari profili offensivi sondati di recente dalla dirigenza nerazzurra – tra cui Milik, Giroud e il Papu Gomez – proprio l’ivoriano sembra essere scattato in pole position con buone possibilità di approdare a Milano nelle prossime settimane.

