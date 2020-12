TS – Inter, recupero lampo per Sanchez? Lo staff medico lavora in vista del Verona

Tra i calciatori di cui Antonio Conte non potrà disporre questo pomeriggio a San Siro contro lo Spezia, va citato innanzitutto Alexis Sanchez. L’assenza dell’attaccante cileno, che si unisce a quella di Andrea Pinamonti, costringerà il tecnico leccese a dover fare a meno di tutte le alternative per l’attacco, costringendo sia Romelu Lukaku che Lautaro Martinez a fare gli straordinari. Ad ogni modo, come scritto da Tuttosport, lo staff medico sta facendo di tutto per accelerare il recupero del Niño Maravilla in vista dell’ultimo turno di campionato del 2020 contro l’Hellas Verona in programma mercoledì 23 dicembre.

Il ragazzo sta lavorando assiduamente per superare il risentimento all’adduttore che aveva accusato nella sfida contro il Cagliari e che lo ha tenuto fuori sia contro il Napoli che nelle convocazioni di oggi. Il piano preparato dello staff medico nerazzurro è quello di portare Sanchez in condizione di poter disputare almeno una fetta di gara a partita in corso, senza però mettere a rischio la condizione del calciatore. Viste le premesse che già lo vedevano fuori fino al 2021, poterlo riavere quantomeno dalla panchina per la sfida con l’Hellas Verona sarebbe già un gran successo per Antonio Conte.

