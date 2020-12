Mercato – Nainggolan andrà al Cagliari: Suning ora apre al prestito

E’ giunta nuovamente al capolinea l’avventura di Radja Nainggolan all’Inter. La seconda opportunità che Antonio Conte ha scelto di concedergli di comune accordo con la società, è stata decisamente gettata al vento dal calciatore. Dopo settimane di messaggi velati da parte dell’allenatore con indirizzo al centrocampista belga, la rottura definitiva sembra essere arrivata nelle ultime ore, dopo la decisione del tecnico leccese di escludere completamente il Ninja dalle convocazioni in vista della gara di questo pomeriggio contro lo Spezia.

Una presa di posizione motivata come scelta tecnica che lascia presagire una cessione certa nel prossimo mercato di gennaio. Come confermato questa mattina da Tuttosport, dopo Natale è previsto un incontro tra Inter e Cagliari per trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. La novità rispetto alla scorsa estate, in cui i due club non riuscirono a mettersi d’accordo, è che stavolta Suning pare essere disposto a trattare la cessione anche in prestito pur di liberarsi di un potenziale problema spinoso dentro dello spogliatoio nerazzurro.

