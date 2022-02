GdS – Quanto vale la Coppa Italia per l’Inter: i possibili incassi se sarà Derby

Se sarà Derby in semifinale il montepremi potrebbe salire a una cifra importante

La CoppaItalia non è da sottovalutare. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti una vittoria varrebbe più di 10 milioni di euro per l'Inter. Non sono state ancora definite le cifre precise (la Lega lo farà verso febbraio/marzo) ma possiamo basarci sui numeri dell'anno scorso: 250mila euro per gli ottavi, 470mila per i quarti e 950mila per le semifinali.