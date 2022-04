Coppa Italia, l’ultima del gol in trasferta: l’Inter ha un solo risultato per la finale

Si riparte dallo 0-0 dell'andata che favorisce gli ospiti rossoneri

Questo derby tra Inter e Milan è probabilmente una delle sfide in assoluto più attese di questa stagione. Chi passa il turno in Coppa Italia non si gioca soltanto la possibilità di alzare il trofeo nella finalissima di Roma contro la vincente tra Juventus e Fiorentina , ma può dare una zampata importante in termini di motivazione anche alla volata per lo scudetto.

In ogni caso, questo quarto derby stagionale sarà comunque storico. Per Inter e Milan, infatti, sarà l'ultima sfida da giocare con l'ormai tramontata regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità dopo l'andata e il ritorno. Già abolita nelle competizioni europee, questa regola è rimasta in vigore solo nella nostra competizione domestica ed in un certo senso sfavorisce l'Inter dopo lo 0-0 dell'andata giocata in casa del Milan. Qualsiasi pareggio con gol, oltre ovviamente ad una sconfitta, sancirebbe l'eliminazione dei nerazzurri padroni di casa che hanno quindi un solo risultato a disposizione per volare in finale: la vittoria. In caso di 0-0, supplementari e quindi eventuali rigori.