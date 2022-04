Atletico Madrid su Lautaro Martinez, Milito conferma: “Ma pensa solo all’Inter”

Era stato proprio l'ex nerazzurro a spingere il Toro a Milano ai tempi del Racing

Non ditelo a Lautaro Martinez , che già nel post-partita di Spezia-Inter ha fatto abbondantemente capire il suo fastidio per le troppe voci di mercato . Ma i giorni passano e nonostante il momento della stagione troppo importante per pensare ad altro, il suo nome continua a rimanere tra i più caldi nell'intero panorama internazionale. Si continua a parlare tanto di Atletico Madrid, ad esempio, ma non solo. E un'altra conferma pesante, con l'aggiunta di una importante precisazione, arriva da una persona speciale, per l'Inter e per Lautaro Martinez.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in occasione del derby di ritorno nella semifinale di Coppa Italia, il Principe Diego Milito, leggenda nerazzurra ed ex dirigente del Racing Club de Avellaneda che trattò con l'Inter proprio il trasferimento di Lautaro, ha parlato così delle voci relative al Toro: "Deve restare sereno, è un periodo troppo importante per lui e per il club. Non ho cambiato idea su di lui: continuo a ritenerlo un calciatore straordinario. Lo vuole Simeone? Non solo Diego, lo cercano in tanti. Ma da quel che capisco ogni volta che parlo con lui, so che è felicissimo a Milano e non pensa ad altro". Parola di Milito.