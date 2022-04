Coppa Italia, verso Inter-Milan: ultimissime sulle probabili formazioni. Inzaghi scioglie il dubbio

Occhio ai gialli: tre diffidati tra i nerazzurri

Inter contro Milan, per la quarta volta in questa stagione. E questa volta in palio c'è la finalissima di Coppa Italia, ma anche un pezzo importante di scudetto. Si torna in campo, a San Siro, dopo lo 0-0 dell'andata giocata quasi due mesi fa e tante cose sono cambiate da allora. L'Inter, spinta dal suo pubblico che riempirà lo stadio in ogni settore, vuole ad ogni costo strappare il pass per la finale e dare un segnale forte alla corsa scudetto, dove dopo il pareggio del Napoli contro la Roma si profila sempre più un duello tra le milanesi in queste ultime giornate.