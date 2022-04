SPORT – Inter, sul mercato sguardo alla Liga: torna di moda de Paul?

Il club nerazzurro sembra non ha smesso di fare attenzione all'argentino

Secondo SPORT, infatti, l'elemento dell'Atletico Madrid che piace di più è Rodrigo de Paul nonostante l'argentino non sia in vendita, dato che è arrivato soltanto l'anno scorso per 35 milioni di euro. É quindi quasi improbabile un suo approdo a Milano, ma l'Inter continua a monitorarlo e chissà che in futuro - più lontano - non possa diventare nuovamente un obiettivo concreto.