De Telegraaf – Onana non giocherà la finale di coppa tra Ajax e PSV: la decisione del club

Ten Hag non lo schiererà da titolare in un match importantissimo per gli ajacidi

Alessio Murgida

Dopo le dichiarazioni polemiche di Onana sui fischi dei tifosi in seguito ad alcuni suoi errori, arriva una decisione molto importante da parte del tecnico Ten Hag.

Secondo il giornalista del De Telegraaf Mike Verweij, in porta nella finale di coppa contro il PSV ci sarà Maarten Stekelenburg. Il portiere 39enne, appena rientrato da un infortunio, prenderà quindi il posto di André Onana.

Come riportato dai principali media olandesi, questa decisione arriva dopo gli errori delle ultime settimane da parte del portiere camerunense: potrebbe esser pesato, però, anche il clima teso tra il futuro portiere nerazzurro e i tifosi dell'Ajax.