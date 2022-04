Spezia-Inter, ultimissime probabili formazioni: tre ballottaggi aperti per Inzaghi

Perisic regolarmente a disposizione, occhio ai gialli per tre diffidati

Redazione Passione Inter

L'Inter apre il 33esimo turno del campionato di Serie A sul campo dello Spezia. Contro l'ex nerazzurro Thiago Motta, che sarà seduto sulla panchina dei liguri, Simone Inzaghi si gioca la chance di mettere pressione alle rivali in lotta per lo scudetto ed in particolare al Milan, che di scena alle 21 contro il Genoa rischia, in caso di vittoria dei nerazzurri, il sorpasso in classifica, almeno per qualche ora.

Dopo le due vittorie consecutive contro Juventus e Verona, in casa Inter si fanno i conti con il tour de force che vedrà la squadra impegnata in 5 partite da qui al 1° maggio e per questo motivo Inzaghi sta ragionando su alcune rotazioni all'interno della formazione titolare. Ma non chiamatelo turn over: al derby di Coppa Italia si penserà soltanto dopo il fischio finale della gara con lo Spezia.

Bastoni, Vidal e Perisic sono i diffidati che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara contro la Roma a San Siro tra una settimana. Il croato, inoltre, alla vigilia non è partito con la squadra, avendo ottenuto un permesso per la nascita del terzo figlio, ma ha poi raggiunto i compagni e sarà regolarmente a disposizione. Ma probabilmente, come il recuperato deVrij, andrà in panchina, con Gosens pronto al debutto da titolare. Gli altri due ballottaggi aperti, invece, vedono Darmian in lotta con Dumfries sulla corsia destra e Correa in vantaggio su Dzeko per far coppia con LautaroMartinez. Queste, quindi, le probabili formazioni di Spezia-Inter:

SPEZIA (4-3-2-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Gyasi, Manaj.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.