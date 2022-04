GdS – Scamacca, derby infuocato: il prezzo sale ancora e l’Inter cambia il piano

Sull'attaccante del Sassuolo, valutato 45 milioni, c'è anche il Milan

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione attorno al classe '99 romano e racconta che, dopo il rinnovo firmato in settimana che ha prolungato il suo contratto col Sassuolo fino al 2026, anche il prezzo che la società emiliana fa del suo gioiello sarebbe stato ritoccato verso l'alto: 45 milioni di euro, per l'esattezza, la valutazione data ad oggi. Nella ricostruzione della Rosea inoltre, si legge che l'Inter sarebbe disposta a spendere tale cifra, cambiando anche la propria offerta e aprendo al prestito con obbligo di riscatto che potrebbe convincere il Sassuolo. Ma al momento la società nerazzurra sarebbe bloccata dalla necessità di completare un'operazione in uscita prima di poter piazzare l'affondo e quindi, grazie allo stallo, il Milan sta concretamente provando ad inserirsi inserendo diverse contropartite: da Colombo a Maldini e non solo. Questa la ricostruzione della Gazzetta nell'articolo a firma di Carlo Laudisa.