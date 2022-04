Mercato – Dybala e l’Inter si aspettano: non c’è fretta per il “matrimonio”

Il piano nerazzurro per l'argentino

Nella testa del club l'argentino sarebbe il regalo perfetto a Inzaghi in caso di Scudetto, ma va detto che il suo arrivo è slegato dall'esito della volata finale. I contatti ci sono già stati tra le parti, senza però arrivare mai a parlare di cifre. Sia Dybala che l' Inter aspettano e si aspettano, attendendo che gli astri siano favorevoli. I nerazzurri prima devono liberare spazio salariale, risolvendo in primis le questioni Sanchez e Vidal . Il giocatore dal canto suo preferirebbe rimanere in Italia e l'Inter sarebbe la squadra perfetta per farsi rimpiangere dalla Juventus. Marotta però, per quanto possa sforzarsi, potrà garantire al massimo 7, 7,5 milioni di ingaggio.

Resta quindi da vedere cosa ha raccolto l'intermediario sguinzagliato da Antun in Inghilterra e Spagna. Senza offerte irrinunciabili per la Joya, vista anche la sua voglia di rimanere in Italia, allora l'Inter diventerebbe veramente la principale pretendente al numero 10. Per ora nessuno ha fretta, come in una partita a scacchi, Si soppesa ogni mossa, nella speranza che alla fine il desiderio di entrambe le parti congiunga in un lieto fine comune. Un potenziale attacco Dzeko, Lautaro, Dybala, Scamacca, Correa, potrebbe fare paura a chiunque, e non solo in Italia.