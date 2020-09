Coppa Italia, sorteggiate le teste di serie: l’Inter è terza

Tramite il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli esiti del sorteggio della Coppa Italia 2020-21 delle prime otto teste di serie. La prima ad essere stata sorteggiata è l’Atalanta, che nella scorsa edizione cedette il passo alla Fiorentina vittoria per 2-1. La Juventus, sconfitta ai rigori in finale dal Napoli, è la seconda. Terza invece l’Inter, che non ottenne il pass per la finale proprio in virtù della sconfitta contro i partenopei, sorteggiati al quinto posto. Al quarto posto c’è la Roma (eliminata dalla Juve per 3-1), mentre negli ultimi tre posti ci sono Milan (eliminato in virtù dei gol fuori casa dai bianconeri), il Sassuolo – uscito inaspettatamente con il Perugia (1-2) ai quarti – e, ultima, la Lazio, sconfitta dal Napoli per 1-0 nei quarti.

L’edizione 2020-21 avrà poi un cambiamento. La finale non si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, teatro dell’ultimo atto dal 2008, che sarà lasciato all’UEFA per la preparazione della gara inaugurale dell’Europeo. Dalla Capitale, che si appresta a celebrare i 150 anni come Capitale d’Italia, la finale si sposterà a Milano. Di seguito l’elenco completo. Le numerazioni indicano chi giocherà in casa nell’eventuale scontro diretto, chi è stato sorteggiato col numero più basso avrà la priorità. 1) Atalanta

2) Juventus

3) Inter

4) Roma

5) Napoli

6) Milan

7) Sassuolo

8) Lazio