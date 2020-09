L’impatto di Kolarov sul bilancio dell’Inter: tutte le cifre

L‘Inter ha ufficializzato l’acquisto di Alexsandar Kolarov. Il giocatore serbo è stato prelevato dalla Roma per 1,5 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto da 3 milioni netti per una stagione, più l’opzione per il secondo anno.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’impatto dell’esterno sul bilancio dell’Inter è di 7,05 milioni di euro. Tale somma è data dal costo di Kolarov pari a 1,5 milioni per l’ammortamento annuo del costo del cartellino, oltre all’ingaggio da 5,55 milioni lordi. Il club di Suning è pronto ad abbracciare il suo nuovo acquisto, in attesa di vederlo in campo.

