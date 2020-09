CM.com – Brozovic possibile partente: l’Inter studia la cessione per arrivare a Kanté

Sono solo parole. Non è bastata la dichiarazione di amore della settimana scorsa nei confronti dell’Inter a convincere Conte e Marotta. Il tecnico e l’amministratore delegato hanno preso la decisione: Marcelo Brozovic è in vendita. È dunque il centrocampista croato il sacrificato per fare cassa e, soprattutto, per realizzare il (doppio) colpo di mercato che porta a Vidal e a Kanté.

Brozo ha estimatori sia in Germania che in Inghilterra, riporta calciomercato.com. In terra teutonica c’è il Bayern Monaco che, nonostante le smentite (di rito?) di Rummenigge ci sta pensando seriamente. Oltre Manica, invece, Tottenham e West Ham hanno chiesto informazioni. Attenzione però al Chelsea, a cui l’Inter lo aveva proposto come contropartita nella trattativa per Kanté. Servirà però il lavoro di Marotta per raffreddare i discorsi. I rapporti tra Conte e Marina Granovskaia, colei che tutto decide nel mondo Blues, sono infatti molto tesi.