Lautaro, il Barcellona si tira fuori. Spazio ai colloqui con l’Inter, sulla clausola…

Il Barcellona pronto a lanciare nuovamente l’assalto a Lautaro Martinez? Le voci a riguardo sono circolate nelle ultime ore, soprattutto a seguito di alcune indiscrezioni giunte dalla Spagna, ma al momento dalle parti di Viale della Liberazione filtra ottimismo. Stando a quanto riportato quest’oggi su La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sulla trattativa di mercato per l’argentino, i catalani sarebbero ormai tagliati fuori dall’operazione.

Ora la palla passa all’Inter, che dovrà avvicinarsi il più possibile allo stipendio in doppia cifra proposto dalla formazione catalana. Al centro dei colloqui fra Beppe Marotta e gli agenti del calciatore soprattutto il nodo legato alla clausola rescissoria: la volontà dell’Inter è quella di eliminarla dal contratto. Se non si dovesse trovare un accordo in questa direzione, è probabile che questa venga innalzata per evitare imboscate future.

