Social – Stankovic accoglie Kolarov: “Benvenuto fratello mio!”

Ora è ufficiale: Alexsandar Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. In giornata il nuovo acquisto nerazzurro ha terminato le visite mediche di rito ed è arrivato in sede per la firma del contratto. Un rinforzo importante per Antonio Conte, che aggiunge qualità ed esperienza alla propria rosa.

Attraverso il proprio profilo Instagram il club di Suning ha dato il benvenuto a Kolarov e ha scaturito una reazione di felicità da parte di Dejan Stankovic, ex bancdiera che in nerazzurro ha vinto tutto.

