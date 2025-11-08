CorSport: “Chivu ha scelto chi giocherà con Lautaro”

Ultimi dubbi di formazione nella testa di Cristian Chivu ad un giorno dal posticipo dell’undicesima giornata di campionato tra Inter-Lazio. Il tecnico rumeno ha ancora diverse incertezze da risolvere e spera di poter avere le idee sicuramente un po’ più chiare al termine della rifinitura della squadra ad Appiano Gentile prevista per questa mattina.

Come scritto dal Corriere dello Sport, i primi ballottaggi nascono in difesa dove Acerbi è in corsa per riconquistare una maglia da titolare dopo tre panchine di fila. Il centrale dovrà vedersela però con Yann Bisseck che nella stessa posizione non è dispiaciuto a Chivu sia contro la Fiorentina che in casa del Verona.

Al posto dell’infortunato Mkhitaryan, invece, il favorito rimane sempre Petar Sucic, con Zielinski che scalpita alle sue spalle. Il dubbio principale, però, riguarda l’attacco: Chivu non ha ancora scelto in via definitiva chi sarà il partner di Lautaro Martinez. Thuram è rientrato per una manciata di minuti contro il Kairat, ma fisicamente non è ancora al meglio dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre un mese.

Per questa ragione, è probabile che insieme a Lautaro possa essere Bonny a partire dal primo minuto. In quel caso, sia per Marcus Thuram che per Pio Esposito, vi sarebbe comunque l’opportunità di dare una mano ai compagni a gara in corso.