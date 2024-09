Cosa dicono ad Appiano Gentile di Tomas Palacios

Arrivato solamente da pochi giorni a Milano dopo una lunga trattativa, Tomas Palacios si è subito messo a disposizione di Simone Inzaghi per cercare di entrare apprendere nel minor tempo possibile i meccanismi della retroguardia nerazzurra.

Il centrale classe 2003 ha già collezionato diversi allenamenti nelle ultime due settimane e verrà convocato per la prima volta domenica sera contro il Monza. Come riportato dal Corriere dello Sport, ad Appiano Gentile sono già state fatte le prime valutazioni nei suoi confronti.

In particolare, l’argentino sembra aver lasciato delle buone impressioni, confermando le potenzialità che avevano convinto i dirigenti dell’Inter a forzare il pressing per portarlo a Milano. Anche se inizialmente a Palacios verrà riservato poco spazio, in una stagione così lunga e piena di partite ravvicinate arriverà anche il suo momento.