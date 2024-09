Perché Thuram è diventato insostituibile per Inzaghi

Quella che si appresta ad affrontare il Monza nel posticipo di domenica sera, sarà un’Inter decisamente rivoluzionata dal turnover. Simone Inzaghi sta già pensando a diversi cambi di formazione con almeno una modifica per reparto rispetto ai titolarissimi visti nelle prime tre giornate.

Chi in questo momento viene invece considerato insostituibile e si candida a dover disputare i prossimi tre match dal primo minuto, è Marcus Thuram. L’attaccante francese giocherà dall’inizio contro il Monza e, almeno nelle idee del suo allenatore, dovrebbe poi ripetersi contro Manchester City e Milan.

In questo momento della stagione Inzaghi proprio non ci rinuncia. Innanzitutto perché Tikus non aveva mai segnato come quest’anno: dopo tre partite in campionato ha già collezionato quattro reti, spalmate su due doppiette. Sotto l’aspetto fisico, inoltre, è l’attaccante nell’organico che sta meglio di chiunque altro e con più minuti nelle gambe.

Ad incidere è inoltre la condizione di Lautaro Martinez, ancora distante dal suo miglior livello. L’argentino ha avuto meno tempo rispetto agli altri compagni per entrare in forma e, dopo le due partite giocate con l’Argentina, verrà risparmiato dal primo minuto a Monza. L’obiettivo del capitano nerazzurro è quello di arrivare pronto per l’esordio in Champions League e per la sfida nel derby di Milano.