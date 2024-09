Inzaghi vara il turnover: quanti cambi di formazione contro il Monza

A due giorni dal ritorno in campo dopo la sosta di settembre, l’Inter si appresta ad affrontare il primo vero turnover di questa stagione. A ridosso della settimana che porta alle due attesissime sfide contro Manchester City e Milan, Simone Inzaghi ha intenzione di modificare qualcosa contro il Monza per non arrivare scarichi al doppio appuntamento.

Ad ogni modo, il tecnico sa bene di poter contare su una rosa di altissimo livello anche nelle alternative e non ha alcuna intenzione di sottovalutare la formazione allenata da Nesta. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i primi cambiamenti potrebbero vedersi in difesa con de Vrij e Carlos Augusto dal primo minuto.

A centrocampo possibile chance dall’inizio per Asllani con Barella e Frattesi ai lati, mentre Zielinski rimane in ballottaggio. Dumfries ha sorpassato Darmian sulla corsia di destra e in avanti l’unico certo del posto pare essere Thuram: al suo fianco si giocano la titolarità Taremi e Arnautovic. Lautaro, invece, dovrebbe inizialmente riposare e partire dalla panchina.