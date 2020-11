Cristiano Zanetti è spiazzato: “Per ora i risultati non sono in linea con le aspettative”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato Cristiano Zanetti toccando ovviamente l’argomento Inter; l’ex centrocampista nerazzurro si è detto stupito del momento della squadra di Conte perché secondo lui la rosa è pari a quella della Juventus.

“Ci sono stati l’anno scorso problematiche tra la società e l’allenatore che non si sono risolte. Penso che si sia creata una certa situazione particolare. Di sicuro la squadra è fortissima, ora al pari della Juve anche come rosa. Se non si inverte questa tendenza la colpa sarebbe di tutti: allenatore, società e giocatori. Siamo all’inizio, però non passare eventualmente il girone Champions sarebbe clamoroso. Per ora i risultati non sono in linea con le aspettative”.

