Lautaro Martinez è arrivato in Argentina: sarà valutato nelle prossime ore

L’Argentina si è radunata al centro sportivo di Ezeiza per preparare le prossime due partite contro Paraguay e Perù: tra i primi ad arrivare c’è anche Lautaro Martinez, volato a Buenos Aires direttamente da Milano.

Il fastidio avuto dal numero dieci interista nel prepartita contro l’Atalanta verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico con la speranza che non si tratti di nulla di grave. Scaloni vorrà sicuramente contare sul Toro nelle due partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, ma Conte spera di non incombere in ricadute.

