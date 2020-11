CdS – Conte manca di coraggio: Gagliardini per Vidal è un cambio da provinciale

Il Corriere della Sera analizza Atalanta-Inter soffermandosi sui cambi: Gasperini azzecca la sostituzione di Miranchuk, mentre Conte non ha avuto coraggio togliendo Vidal per Gagliardini. Secondo Paolo Tomaselli il tecnico leccese ha mancato il coraggio con un cambio da provinciale: con i se e con i ma non si fa la storia, quindi non possiamo sapere come sarebbe stato l’esito finale se magari fosse entrato in campo un uomo offensivo tipo Eriksen.

A Conte manca un piano b per invertire la tendenza: se la partita non ingrana, i cambi sembrano essere sempre i soliti. È inoltre preoccupante l’incapacità di gestire il vantaggio: l’Inter è risultata fragile anche a Bergamo. Conte forse ha imparato la lezione e la sosta viene proprio in soccorso: bisogna saper osare nei momenti chiave di ogni incontro.

