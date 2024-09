CROLLA il bilancio della Juventus: ROSSO da 200 milioni

Dopo l’ottima notizia in merito all’ultimo bilancio approvato dall’Inter, che nei giorni scorsi ha annunciato di aver ridotto il debito a 36 milioni di euro, quest’oggi è arrivato anche un clamoroso aggiornamento sulle finanze della Juventus. Il club bianconero, infatti, ha approvato i conti sino allo scorso 30 giugno 2024, evidenziando una perdita da record.

Come annunciato dalla Juventus, rispetto alla stagione precedente si è verificato un peggioramento da 75,5 milioni di euro che ha esteso il rosso in bilancio a quasi 200 milioni.

Questo il comunicato: “L’esercizio 2023/2024 chiude con una perdita consolidata di € 199,2 milioni, in peggioramento di € 75,5 milioni rispetto alla perdita di €123,7 milioni consuntivata nell’esercizio precedente – si legge nella nota del club bianconero -. L’esercizio corrente è stato significativamente penalizzato a livello economico dagli effetti diretti correlati alla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alla UEFA Champions League (quantificabili in circa € 90-95 milioni, se confrontati con la media dei correlati ricavi nel triennio precedente), nonché da costi di natura non ricorrente (per oneri derivanti da un contenzioso con ex personale tesserato, per accantonamenti correlati all’esonero dello staff tecnico della Prima Squadra maschile nonché per svalutazioni dei diritti pluriennali di calciatori, aventi un effetto complessivo di € 35,9 milioni)”.