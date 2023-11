Benfica-Inter, gara valida per la 5a giornata di Champions League. All’Estadio Da Luz, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria per continuare la corsa al primo posto nel girone D. A partire dalle ore 21, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Benfica-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI BENFICA-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

10′ | Destro secco di Tengstedt da dentro l’area, blocca Audero.

9′ | Asllani ci prova da fuori area, centrale per Trubin.

6′ | GOL DEL BENFICA, JOAO MARIO

Ottima sponda di testa di Tengstedt che addomestica un cross dalla trequarti, Joao Mario arriva a rimorchio e di sinistro batte Audero.

1′ | Fischia l’arbitro Treimanis, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BENFICA-INTER

BENFICA (4-2-3-1): 1 Trubin; 8 Aursnes, 4 A. Silva, 30 Otamendi, 5 Morato; 61 Florentino, 87 Joao Neves; 11 Di Maria, 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario; 19 Tengstedt.

A disposizione: 24 Soares, 45 Kokubo, 9 Cabral, 10 Kokcu, 13 Jurasek, 22 Chiquinho, 33 Musa, 38 Victor, 44 Tomas Araujo, 47 Antunes Gouveia.

Allenatore: Roger Schmidt.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 70 Sanchez, 8 Arnautovic.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Cuadrado, 9 Thuram, 10 Lautaro, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 44 Stabile, 47 Kamate, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.



Arbitro: ANDRIS TREIMANIS (LVA).

Assistenti: Gudermanis, Spasennikovs (LVA).

Quarto ufficiale: Golubevs (LVA).

VAR: Bebek (CRO).

Assistente VAR: Dankert (GER).